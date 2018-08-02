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Долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат — МЭР

12:13, 02.08.2018
Долги россиян растут в два раза быстрее их зарплат — МЭР
Фото: pixabay.com

Потребительские кредиты населению в июне выросли до 13,3 трлн, что на 15,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов россиян в банках — до 7,1%. Об этом сообщили в МЭР.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин отметил, что банки сейчас сосредоточились на кредитовании населения, так как при текущем регулировании им это выгоднее, чем кредитовать бизнес. Такая ситуация беспокоит Минэкономразвития, говорит он и предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими, пишут «Ведомости».

Ранее Татарстан и Башкирия вошли в десятку регионов с самой высокой кредитной активностью.

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