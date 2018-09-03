Обидчик «Уфы» шотландский «Рейнджерс» проиграл «Селтику»

Обидчик ФК «Уфа» в Лиге Европы «Глазго Рейнджерс» после встречи с «горожанами» проиграл в чемпионате Шотландии своему конкуренту в борьбе за медали — «Селтику». Матч на поле «Селтика» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Поединок изобиловал желтыми карточками — в составе «Рейнджерс» четыре предупреждения, в составе «Селтика» — два.

Гол на 62 минуте забил французский полузащитник Оливье Нтшам.

«Селтик» после 4 тура занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 9 очков. Лидирует «Хартс» с максимальными 12 очками. «Глазго Рейнджерс» занимает 7-ю строчку с 5 очками.

