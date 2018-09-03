В Удмуртии назначили руководителя банковского бизнеса группы «Открытие»

Антон Янц назначен бизнес-лидером банковского бизнеса группы «Открытие» в Удмуртской Республике. Он возглавит региональное подразделение «Открытия» и будет отвечать за развитие банковского бизнеса группы и процесс интеграции с «Бинбанком» и «Росгосстрах банком» в республике.

Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе банка.

«Повысить узнаваемость бренда, укрепить позиции на рынке корпоративных и розничных банковских услуг — такие цели стоят перед новым руководителем банка «Открытие» в Удмуртии», — приводит слова руководителя блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александра Пахомова пресс-служба кредитной организации.

Пахомов выразил уверенность, что у Янца хватит опыта для выполнения поставленных задач.

Последний назвал особенно актуальной задачу унификации технологии обслуживания перед объединением банков.

Антон Янц в течение 10 лет работал в банке ВТБ24. С января 2018 г. занимал должность заместителя управляющего ВТБ в Пермском крае.

