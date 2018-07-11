С начала купального сезона в Татарстане утонули 43 человека
С начала купального сезона в Татарстане 1 июня на воде погибли 43 человека. Еще восьмерых удалось спасти.
Всего с начала года утонул 51 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по РТ.
По словам главного госинспектора РТ по маломерным судам Юрия Венедиктова, в основном люди гибнут, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
«Причем в воду они идут в труднодоступных, малолюдных местах, не предназначенных для купания», — отметил он.
Ранее в Татарстане утонул пятилетний ребенок за рулем авто.Происшествия Татарстан
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