С начала купального сезона в Татарстане утонули 43 человека

С начала купального сезона в Татарстане 1 июня на воде погибли 43 человека. Еще восьмерых удалось спасти.

Всего с начала года утонул 51 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по РТ.

По словам главного госинспектора РТ по маломерным судам Юрия Венедиктова, в основном люди гибнут, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

«Причем в воду они идут в труднодоступных, малолюдных местах, не предназначенных для купания», — отметил он.



Ранее в Татарстане утонул пятилетний ребенок за рулем авто.