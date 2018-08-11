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На диких пляжах России за год погибли более 1 тысячи человек

04:33, 11.08.2018
На диких пляжах России за год погибли более 1 тысячи человек
Фото: 16.mchs.gov.ru

Более одной тысячи человек погибли на неофициальных пляжах во время нынешнего купального сезона.

«На водных объектах с начала купального сезона 2018 года погибло более тысячи человек, из них 183 ребенка. При этом на оборудованных пляжах погибло два ребенка, остальные случаи зафиксированы в местах, необорудованных для купания», — передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС России.

По его словам, в России работают более 3,7 тыс. официальных пляжей. При этом в регионах выявлено 2,1 тыс. необорудованных мест массового отдыха населения у воды.

Отмечается, что главам регионов следовало заранее принять срочные меры по усилению профилактической работы.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года на водоемах погибли 63 человека, тогда как за аналогичный период прошлого года — 36 погибших.

Происшествия
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