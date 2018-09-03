Самара стала одним из самых популярных городов у болельщиков РПЛ
Самара вошла в пятерку самых популярных городов у болельщиков РПЛ. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по данным посещаемости стадионов на футбольных матчах в шестом туре сезона 2018/2019.
На первом месте находится Санкт-Петербург. Затем следуют Ростов-на-Дону и Краснодар. На четвертом месте расположилась Самара, после нее следует Москва.
Стоит отметить, что в среднем 23 тысячи зрителей посетили матчи 6-го тура РПЛ сезона 2018/2019. Самый посещаемый матч — «Зенит» против «Спартака-Москва» с показателем в 61 467 зрителей. Самым малопосещаемым стал матч «Енисей» — «Арсенал». Игру посетили 1 285 зрителей.
|
Матч
|
Город
Количество зрителей
|
«Ростов» — «Рубин»
|
Ростов-на-Дону
40 012 зрителей
|
«Крылья Советов» — «Анжи»
|
Самара
19 519 зрителей
|
ЦСКА — «Урал»
|
Москва
19 119 зрителей
|
«Краснодар» — «Локомотив»
|
Краснодар
25 714 зрителей
|
«Енисей» — «Арсенал»
|
Тюмень
1 285 зрителей
|
«Динамо-Москва» — «Оренбург»
|
Химки
6 909 зрителей
|
«Зенит» — «Спартак-Москва»
|
Санкт-Петербург
61 467 зрителей
|
«Ахмат» — «Уфа»
|
Грозный
10 288 зрителей
Всего 48 матчей первых шести туров Российской премьер-лиги посетили 954 тысячи зрителей.
Напомним, лучшим футболистом Европы стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым