Самара стала одним из самых популярных городов у болельщиков РПЛ

Самара вошла в пятерку самых популярных городов у болельщиков РПЛ. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по данным посещаемости стадионов на футбольных матчах в шестом туре сезона 2018/2019.

На первом месте находится Санкт-Петербург. Затем следуют Ростов-на-Дону и Краснодар. На четвертом месте расположилась Самара, после нее следует Москва.

Стоит отметить, что в среднем 23 тысячи зрителей посетили матчи 6-го тура РПЛ сезона 2018/2019. Самый посещаемый матч — «Зенит» против «Спартака-Москва» с показателем в 61 467 зрителей. Самым малопосещаемым стал матч «Енисей» — «Арсенал». Игру посетили 1 285 зрителей.

Матч Город Количество зрителей «Ростов» — «Рубин» Ростов-на-Дону 40 012 зрителей «Крылья Советов» — «Анжи» Самара 19 519 зрителей ЦСКА — «Урал» Москва 19 119 зрителей «Краснодар» — «Локомотив» Краснодар 25 714 зрителей «Енисей» — «Арсенал» Тюмень 1 285 зрителей «Динамо-Москва» — «Оренбург» Химки 6 909 зрителей «Зенит» — «Спартак-Москва» Санкт-Петербург 61 467 зрителей «Ахмат» — «Уфа» Грозный 10 288 зрителей

Всего 48 матчей первых шести туров Российской премьер-лиги посетили 954 тысячи зрителей.

Напомним, лучшим футболистом Европы стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.