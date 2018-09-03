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Самара стала одним из самых популярных городов у болельщиков РПЛ

09:38, 03.09.2018
Самара стала одним из самых популярных городов у болельщиков РПЛ
Фото: wikimedia.org

Самара вошла в пятерку самых популярных городов у болельщиков РПЛ. Рейтинг составило аналитическое агентство «ТурСтат» по данным посещаемости стадионов на футбольных матчах в шестом туре сезона 2018/2019.

На первом месте находится Санкт-Петербург. Затем следуют Ростов-на-Дону и Краснодар. На четвертом месте расположилась Самара, после нее следует Москва.

Стоит отметить, что в среднем 23 тысячи зрителей посетили матчи 6-го тура РПЛ сезона 2018/2019. Самый посещаемый матч — «Зенит» против «Спартака-Москва» с показателем в 61 467 зрителей. Самым малопосещаемым стал матч «Енисей» — «Арсенал». Игру посетили 1 285 зрителей.

Матч

Город

Количество зрителей

«Ростов» — «Рубин»

Ростов-на-Дону

40 012 зрителей

«Крылья Советов» — «Анжи»

Самара

19 519 зрителей

ЦСКА — «Урал»

Москва

19 119 зрителей

«Краснодар» — «Локомотив»

Краснодар

25 714 зрителей

«Енисей» — «Арсенал»

Тюмень

1 285 зрителей

«Динамо-Москва» — «Оренбург»

Химки

6 909 зрителей

«Зенит» — «Спартак-Москва»

Санкт-Петербург

61 467 зрителей

«Ахмат» — «Уфа»

Грозный

10 288 зрителей

Всего 48 матчей первых шести туров Российской премьер-лиги посетили 954 тысячи зрителей.

Напомним, лучшим футболистом Европы стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

СпортФутбол
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