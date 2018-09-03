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Происшествия

В Кемеровской области выпал снег

08:59, 03.09.2018
В Кемеровской области выпал снег
Фото: pixabay.com

Первый снег выпал в Кемеровской области. Фотографии с первым снегом были опубликованы в соцсетях.

«Вечером 2 сентября и в ночь на 3 сентября на юге региона наблюдался снег. Это достаточно редкое явление, когда так рано фиксируются такие осадки: в прошлом году первый снег был в Шерегеше 8 сентября, обычно он начинает выпадать 14—21 сентября. <...> Сегодня утром дождь с мокрым снегом был в городе Тайга», — цитирует представителя регионального гидрометцентра ТАСС.

Напомним, по итогам лета Пермь стала самым холодным городом России.

Происшествия
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