По итогам лета Пермь стала самым холодным городом России

Пермь стала самым холодным городом России по итогам лета 2018 года. Данные приводит сервис для путешествий OneTwoTrip.

Специалисты портала изучили среднюю температуру воздуха в 50 крупнейших городах России за прошедшие три месяца. В итоге самое холодная погода была в Перми и Владивостоке со средней температурой в 19,4 градуса. На втором месте — Ижевск с 20,2 градусами, на третьем — Екатеринбург с 20,3 градусами.

Самыми «жаркими» городами стали Краснодар с 31,6 градусами, Астрахань — 30,8 градусов и Ростов-на-Дону — 30,6 градусов.

Напомним, автобусный рейс из Перми в Симферополь стал самым длинным в России.