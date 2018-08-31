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По итогам лета Пермь стала самым холодным городом России

14:15, 31.08.2018
По итогам лета Пермь стала самым холодным городом России
Фото: pixabay.com

Пермь стала самым холодным городом России по итогам лета 2018 года. Данные приводит сервис для путешествий OneTwoTrip.

Специалисты портала изучили среднюю температуру воздуха в 50 крупнейших городах России за прошедшие три месяца. В итоге самое холодная погода была в Перми и Владивостоке со средней температурой в 19,4 градуса. На втором месте — Ижевск с 20,2 градусами, на третьем — Екатеринбург с 20,3 градусами.

Самыми «жаркими» городами стали Краснодар с 31,6 градусами, Астрахань — 30,8 градусов и Ростов-на-Дону — 30,6 градусов.

Напомним, автобусный рейс из Перми в Симферополь стал самым длинным в России.

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