Николай Цулыгин: «Ребята очень сложный матч в концовке вытащили»

Уфимский «Салават Юлаев» вырвал победу в Москве у «Динамо» в овертайме — 3:2 на старте 11 чемпионата КХЛ.

Главный тренер ХК «Салават Юлаев» Николай Цулыгин прокомментировал исход стартовой встречи:

— Своеобразный получился матч. Соперник здорово реализовал все свои моменты. А мы, видимо, немного заигрывались. Поэтому и получили в свои ворота два необязательных гола. Но хорошо, что вернулись в игру и победили.

— Сегодня вы дебютировали в роли главного тренера. Какие чувства испытали во время матча?

— От результата — только положительные. А так переживал конечно. Да тренеры перед каждой игрой волнуются. Но игрокам спасибо сказал. Ребята очень сложный матч в концовке вытащили.