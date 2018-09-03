Новым гендиректором пермских филиалов «Газпрома» стал Сергей Черезов

Новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и АО «Газпром газораспределение Пермь» назначен Сергей Черезов.

Полномочия прежнего руководителя Николая Благова истекли 31 августа – его контракт не был продлен. Контракт с новым гендиректором заключен на три года. Кроме того, по информации «Коммерсанта», сегодня должна состояться встреча Сергея Черезова с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

Добавим, Черезов является выходцем из Перми. Ранее он возглавлял ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» и АО «Газпром газораспределение Смоленск».

Напомним, ранее стало известно, что «Газпром трансгаз Казань» купит Mercedes-Benz за 11 млн рублей.