Новости промышленности

13:47 МСК
Новости раздела
Промышленность

«Газпром трансгаз Казань» купит Mercedes-Benz за 11 млн рублей

12:37, 06.08.2018
«Газпром трансгаз Казань» купит Mercedes-Benz за 11 млн рублей
Фото: flickr.com

«Газпром трансгаз Казань» объявил тендер на поставку автомобиля Mercedes-Benz за 10,9 млн рублей.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, однако его название не указывается. Неизвестна и конкретная модель автомобиля. Передано транспортное средство должно быть до 30 декабря 2018 года.

Согласно официальному сайту производителя, по указанной цене продается, к примеру, Mercedes-Maybach (стоимость — от 9,1 млн рублей), родстер Mercedes-AMG GT (от 9,2 млн рублей), внедорожник G-класса (от 9 млн рублей).

Подробнее о наиболее интересных тендерах в Татарстане читайте в материале «Реального времени».

ПромышленностьЭнергетика Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты