«Газпром трансгаз Казань» купит Mercedes-Benz за 11 млн рублей

«Газпром трансгаз Казань» объявил тендер на поставку автомобиля Mercedes-Benz за 10,9 млн рублей.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика, однако его название не указывается. Неизвестна и конкретная модель автомобиля. Передано транспортное средство должно быть до 30 декабря 2018 года.

Согласно официальному сайту производителя, по указанной цене продается, к примеру, Mercedes-Maybach (стоимость — от 9,1 млн рублей), родстер Mercedes-AMG GT (от 9,2 млн рублей), внедорожник G-класса (от 9 млн рублей).

Подробнее о наиболее интересных тендерах в Татарстане читайте в материале «Реального времени».