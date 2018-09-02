В Казани прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В Казани сегодня прошел митинг против повышения пенсионного возраста, организованный КПРФ.

По подсчетам регионального «Коммерсанта», на него пришли не более 1 тыс. человек. Однако iReactor сообщил о менее 500 пришедших на него. Но со сцены спикеры утверждали, что численность участников акции составляет 1,5 тыс. человек.

Напомним, в нескольких городах России сегодня прошли акции протеста, организаторами которых выступает КПРФ, а также ряд других политических партий.