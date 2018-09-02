Клуб экс-тренера «Рубина» Грасии выиграл у «Тоттенхэма» и продолжил лидировать в АПЛ

Английский «Уотфорд» в четвертом туре АПЛ выиграл у «Тоттенхэма» (2:1) и продолжил лидировать в турнирной таблице лиги. Команду возглавляет бывший тренер «Рубина» Хавьер Грасия.

«Уотфорд» на данный момент идет в чемпионате без поражений. Ранее клуб Грасии обыграл «Брайтон», «Бернли» и «Кристал Пэлас», а также в Кубке Лиги одолел «Рединг».

Сейчас «Уотфорд» делит первое место в чемпионате с «Ливерпулем» и «Челси».

Напомним, перед началом сезона букмекеры ставили Грасию на первое место по возможному увольнению среди всех тренеров АПЛ.

Хави Грасия является первым иностранным тренером в истории казанского «Рубина». При нем команда провела один сезон, по итогам которого финишировала на 9-й строчке турнирной таблицы.

Испанский специалист был уволен в июне прошлого года по обоюдному соглашению сторон.