В Татарстане сотрудникам ДПС пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного подростка

Вчера вечером, 1 сентября в 22.14, в Менделеевском районе РТ сотрудникам ДПС пришлось стрелять по машине, за рулем которой сидел пьяный 17-летний парень.

Он не остановился по требованию сотрудника и попытался скрыться. В результате погони, он неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу для жизни и здоровья людей, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Ранее появилось видео, на котором пьяный водитель с Альметьевска устроил погоню с ГИБДД.