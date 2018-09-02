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Происшествия

В Татарстане сотрудникам ДПС пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного подростка

17:56, 02.09.2018
В Татарстане сотрудникам ДПС пришлось стрелять, чтобы задержать пьяного подростка
Фото: commons.wikimedia.org / VitalyKuzmin

Вчера вечером, 1 сентября в 22.14, в Менделеевском районе РТ сотрудникам ДПС пришлось стрелять по машине, за рулем которой сидел пьяный 17-летний парень.

Он не остановился по требованию сотрудника и попытался скрыться. В результате погони, он неоднократно нарушал ПДД и создавал угрозу для жизни и здоровья людей, передает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Ранее появилось видео, на котором пьяный водитель с Альметьевска устроил погоню с ГИБДД.

Происшествия Татарстан
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