В Альметьевске пьяный водитель устроил погоню с ГИБДД — видео

На улице Колхозной в Урсале сотрудники ОГИБДД попытались остановить автомобиль Daewoo Nexia для досмотра. Водитель автомобиля не подчинился требованиям сотрудника полиции и продолжил движение.



Экипаж ДПС начал преследование, передает «Альметьевск ТВ». При задержании нарушителей выяснилось, что водитель находится в нетрезвом состоянии и без водительского удостоверения.

Отмечается, что пассажиры, в том числе несовершеннолетняя девушка, также были в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил дорожного движения на водителя составили несколько десятков административных протоколов.

Всех участников происшествия доставили в отдел МВД. Окончательное решение о наказании примет суд.

Ранее Верховный суд Татарстана утвердил приговор 23-летнему Сергею Мельникову, осужденному за пьяное ДТП с тяжкими последствиями. В ночь на 30 января 2018 года нетрезвый водитель, пытаясь уйти от полицейской погони, на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате 19-летний пассажир отечественного авто погиб, еще четверо получили тяжелые травмы, менее серьезно пострадала еще одна пассажирка.