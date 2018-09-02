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Происшествия

В Дагестане уничтожили главаря нападавшей на полицейских банды

10:32, 02.09.2018
В Дагестане уничтожили главаря нападавшей на полицейских банды
Фото: nac.gov.ru

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) убит главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), он был ликвидирован в лесном массиве в 2 км юго-западнее села Тотурбийкала.

«Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — цитирует сообщение НАК «РИА Новости».

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

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