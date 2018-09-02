В Дагестане уничтожили главаря нападавшей на полицейских банды

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) убит главарь банды, причастный к нападению на сотрудников правоохранительных органов.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), он был ликвидирован в лесном массиве в 2 км юго-западнее села Тотурбийкала.

«Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года», — цитирует сообщение НАК «РИА Новости».

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

