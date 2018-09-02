В США опубликовали планы по уничтожению СССР и Китая

США в 1960-е годы планировали уничтожение СССР и Китая как ведущих индустриальных держав.

В документах единого интегрированного оперативного плана (SIOP) от 1964 года рассматриваются различные вопросы применения ядерного оружия в отношении СССР. В частности, речь идет об уничтожении 70% промышленного потенциала СССР, а также допускается возможность гибели 70 млн граждан.

Более того, Объединенный комитет начальников штабов США изучал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом, сказано в обзоре некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».

Отметим, что в проекте новой американской ядерной доктрины говорится о ядерном превосходстве России.