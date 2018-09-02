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В США опубликовали планы по уничтожению СССР и Китая

07:57, 02.09.2018 1
В США опубликовали планы по уничтожению СССР и Китая
Фото: pixabay.com

США в 1960-е годы планировали уничтожение СССР и Китая как ведущих индустриальных держав.

В документах единого интегрированного оперативного плана (SIOP) от 1964 года рассматриваются различные вопросы применения ядерного оружия в отношении СССР. В частности, речь идет об уничтожении 70% промышленного потенциала СССР, а также допускается возможность гибели 70 млн граждан.

Более того, Объединенный комитет начальников штабов США изучал идею уничтожения населения в качестве главного критерия победы над Советским Союзом, сказано в обзоре некоммерческой организации «Архив национальной безопасности».

Отметим, что в проекте новой американской ядерной доктрины говорится о ядерном превосходстве России.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:30
    Это не новость - это было известно еще 60 лет назад, весь мир готовился к ядерной, химической и бактериологической войне.
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