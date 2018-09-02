СМИ сообщили о попытках ФБР завербовать Дерипаску и других российских миллиардеров

Спецслужбы США в течение нескольких лет пытались сделать своим информатором российского бизнесмена Олега Дерипаску с 2014 по 2016 год, но им это не удалось.

Американские спецслужбы предлагали Олегу Дерипаске помощь в получении визы в США и решении других юридических проблем. Взамен они хотели получить от россиянина информацию о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, пишет The New York Times.

Агенты ФБР нанесли неожиданный визит в дом бизнесмена в Нью-Йорке, но Дерипаска назвал предположения спецслужб нелепыми и не захотел встречаться с ними еще раз. Кроме того, по данным газеты, бизнесмен сообщил об этом российским властям.



Отмечается, что попытка завербовать Олега Дерипаску была частью более широких усилий по оценке возможного сотрудничества с «примерно полудюжиной самых богатых людей России», которые связаны с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что UC Rusal вместе с основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции.