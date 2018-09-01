На трассе недалеко от Казани растянулась многокилометровая пробка

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На трассе около Казани растянулась большая пробка. Согласно данным «Яндекса», на дороге ведутся ремонтные дороги.

Скорость движения на этих участках от 5 до 15 км/час. Пробка начинается от населенного пункта Гаврилкино и заканчивается на развязке около Исаково.

Напомним, вчера в Казани обнаружили необычную пробку длиной 2,8 километра. Затор был зафиксирован на улице Мира, от Тополевой улицы до Сибирского тракта.