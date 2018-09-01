Новости происшествий

21:01 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

На трассе недалеко от Казани растянулась многокилометровая пробка

20:24, 01.09.2018 1
На трассе недалеко от Казани растянулась многокилометровая пробка
Фото: скриншот

На трассе около Казани растянулась большая пробка. Согласно данным «Яндекса», на дороге ведутся ремонтные дороги.

Скорость движения на этих участках от 5 до 15 км/час. Пробка начинается от населенного пункта Гаврилкино и заканчивается на развязке около Исаково.

Напомним, вчера в Казани обнаружили необычную пробку длиной 2,8 километра. Затор был зафиксирован на улице Мира, от Тополевой улицы до Сибирского тракта.

ПроисшествияОбщество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:27
    там ремонт уже столько времени. позор. постоянные пробки.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты