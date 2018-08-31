В Казани зафиксировали необычную пробку длиной 2,8 километра

В Казани сегодня обнаружили необычную пробку длиной 2,8 километра. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс.Пробки».

Затор был зафиксирован на улице Мира, от Тополевой улицы до Сибирского тракта. В пробке можно потерять 33 минуты, что на 22 минуты превышает обычные затраты на путь по этой дороге.

Напомним, что на прошлой неделе одна из пробок продержалась почти 7 часов. Затор длиной в 2,6 километра был зафиксирован на Залесной улице — от Славянской улицы до Горьковского шоссе.