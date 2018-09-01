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Юрий Рогулев о подлодке США в Гибралтаре: «Сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет»

14:32, 01.09.2018
Юрий Рогулев о подлодке США в Гибралтаре: «Сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет»
Фото: ru.wikipedia.org / Maurice Chédel

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев прокомментировал сообщения о том, что американская атомная подводная лодка, вооружённая ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара. В Пентагоне заявили, что это «запланированный технический визит».

«Дело не столько в одной лодке. У американцев там расположен флот, НАТО держит свои военно-морские силы, есть базы. Туда регулярно заходят и выходят корабли. Поэтому сложно сказать, какой визит запланированный, а какой нет, прикрыться можно чем угодно. Дело в политике США» — заявил Рогулев РТ.

Ранее СМИ сообщили, что американская атомная подводная лодка «Ньюпорт-Ньюс», вооруженная ракетами «Томагавк», вошла в порт Гибралтара.

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