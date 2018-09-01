Президент РТ и глава ФАС России подписали соглашение о взаимодействии

Сегодня президент РТ Рустам Минниханов провел встречу с главой Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорем Артемьевым, на которой было подписано cоглашение о взаимодействии.

Предметом Соглашения о взаимодействии между Республикой Татарстан и Федеральной антимонопольной службой России является организация взаимодействия сторон по осуществлению мероприятий, направленных на активное содействие развитию конкуренции в Республике Татарстан.



Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили оперативные вопросы деятельности антимонопольных органов, гармонизацию российского антимонопольного законодательства, а также тему конкуренции.

Также Рустам Минниханов и Игорь Артемьев побеседовали о работе Учебно-методического центра ФАС, который находится в Казани, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что в прошлом году руководитель ФАС России Игорь Артемьев участвовал в Международном юридическом форуме в Казани.