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Самолет из Когалыма вынужденно сел в аэропорту Казани из-за неисправности

12:05, 01.09.2018 1
Самолет из Когалыма вынужденно сел в аэропорту Казани из-за неисправности
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Международном аэропорту «Казань» накануне совершил вынужденную посадку самолет следовавший из Когалыма. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 31 августа около пяти вечера. Самолет осуществлял рейс Когалым – Внуково. Причиной вынужденной посадки воздушного судна стала техническая неисправность.

В этот момент на борту находились 60 человек, включая 4 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пассажиров другими рейсами отправили в Москву.

В конце июля в Казани экстренно сел самолет Москва — Горно-Алтайск из-за плохого самочувствия пассажира.

Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:24
    Дозвуковые все чаще ломаются, а сверхзвуковые - история прошлого...Надеюсь с обещанными ракетами будет получше....
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