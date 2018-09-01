Самолет из Когалыма вынужденно сел в аэропорту Казани из-за неисправности

В Международном аэропорту «Казань» накануне совершил вынужденную посадку самолет следовавший из Когалыма. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 31 августа около пяти вечера. Самолет осуществлял рейс Когалым – Внуково. Причиной вынужденной посадки воздушного судна стала техническая неисправность.

В этот момент на борту находились 60 человек, включая 4 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Пассажиров другими рейсами отправили в Москву.



В конце июля в Казани экстренно сел самолет Москва — Горно-Алтайск из-за плохого самочувствия пассажира.