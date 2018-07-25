В Казани экстренно сел самолет Москва-Горно-Алтайск из-за плохого самочувствия пассажира
В Международном аэропорту «Казань» вынужденно сел самолет, выполнявший рейс Домодедово – Горно-Алтайск. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Причиной экстренной посадки «Боинга 738» авиакомпании «Глобус» в 01.51 по московскому времени стало ухудшения самочувствия 47-летнего пассажира. Пострадавший от госпитализации отказался.
В 03.13 самолет продолжил полет по маршруту.
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