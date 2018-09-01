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Минниханов выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона

10:49, 01.09.2018
Минниханов выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент РТ Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями семье Иосифа Кобзона.

Рустам Минниханов отметил, что Иосиф Кобзон обладал не только выдающимися голосовыми и артистическими данными, но личностными.

По его словам, залогом бессмертия певца станет его творческое наследие, передает пресс-служба президента РТ.

«Он будет жить в сердцах всех, кто хоть раз слышал его проникновенные душевные песни, в памяти благодарных учеников и тех людей, кому он помог в трудную минуту. И он, без сомнения, будет жить в сердцах жителей Республики Татарстан» — отметил Минниханов.

Напомним, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. В последние годы певец боролся с раком.

ОбществоВласть Татарстан
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