Минниханов выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона

Президент РТ Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями семье Иосифа Кобзона.

Рустам Минниханов отметил, что Иосиф Кобзон обладал не только выдающимися голосовыми и артистическими данными, но личностными.

По его словам, залогом бессмертия певца станет его творческое наследие, передает пресс-служба президента РТ.

«Он будет жить в сердцах всех, кто хоть раз слышал его проникновенные душевные песни, в памяти благодарных учеников и тех людей, кому он помог в трудную минуту. И он, без сомнения, будет жить в сердцах жителей Республики Татарстан» — отметил Минниханов.



Напомним, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался 30 августа в возрасте 80 лет. В последние годы певец боролся с раком.