Инсценировка с химоружием в Сирии планируется в ближайшие два дня — Минобороны РФ

Провокацию с использованием химического оружия планируется осуществить в ближайшие два дня в населенном пункте Кафер-Зайта в сирийском Идлибе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

После инсценировки боевики собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.

«В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке «поражения» от якобы «химических боеприпасов» и «бочковых бомб» сирийских правительственных сил, постановочного оказания помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ», — приводит слова Конашенкова «РИА Новости».

Ранее в Минобороны России предупредили, что в Сирии боевики готовят инсценировку химатаки.