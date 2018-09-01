Стипендии российских студентов с 1 сентября выросли на 4%

Объем стипендиального фонда в России вырастет с 1 сентября на 4%. Об этом сообщили в Минобрнауки России.

До этого минимальная академическая стипендия составляла 1484 рубля.



«И вот сейчас она увеличивается еще на 4%. Этот фиксированный минимум умноженный на инфляцию — есть минимальная стипендия сейчас» — цитирует ТАСС председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений России Юлию Смирнову.

При этом председатель ассоциации отметила, что университеты за счет собственных средств могут увеличивать эту цифру.



Ранее президент РТ Рустам Минниханов назначил президентские стипендии 98 студентам Татарстана.