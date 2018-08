Минниханов назначил президентские стипендии 98 студентам Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил выплату президентских стипендий 98 студентам университетов Татарстана. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.



Стипендии будут выплачиваться студентам КФУ, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, ПГАФКСиТ, КГАСУ, КГЭУ, КГМУ. Выплаты назначены с 1 сентября 2018 года на весь период обучения, говорится в документе.

Отмечается, что 52 студента постоянно проживают в Татарстане, 46 студентов приехали за высшим образованием из других регионов России.

Напомним, КФУ занял 10-е место в новом рейтинге ведущих университетов Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations), составленном британским изданием Times Higher Education (THE).