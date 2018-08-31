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Минниханов назначил президентские стипендии 98 студентам Татарстана

14:46, 31.08.2018 1
Минниханов назначил президентские стипендии 98 студентам Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов назначил выплату президентских стипендий 98 студентам университетов Татарстана. Соответствующий указ опубликован на сайте президента РТ.

Стипендии будут выплачиваться студентам КФУ, КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, ПГАФКСиТ, КГАСУ, КГЭУ, КГМУ. Выплаты назначены с 1 сентября 2018 года на весь период обучения, говорится в документе.

Отмечается, что 52 студента постоянно проживают в Татарстане, 46 студентов приехали за высшим образованием из других регионов России.

Напомним, КФУ занял 10-е место в новом рейтинге ведущих университетов Евразийского региона (THE university ranking of Eurasia nations), составленном британским изданием Times Higher Education (THE).

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