В результате возгорания пассажирского самолета в Сочи пострадали четыре человека

Четверо из шести пострадавших после возгорания пассажирского самолета Boeing 737 в аэропорту Сочи госпитализированы.



По словам источника "РИА Новости" в экстренных службах, пострадавшие доставлены в больницу с ожогами. Их состояние уточняется.

Как сообщает "Интерфакс", среди пострадавших трое детей и одна женщина.

Сегодня аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. Из авиалайнера эвакуировали 166 пассажиров, огонь потушен.



Причиной ЧП мог стать сильный ливень, из-за которого экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости.



Также сообщается, что сотрудник Международного аэропорта Сочи умер от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего самолета. Однако по словам источника агенства, причина смерти не связана напрямую с инцидентом, так как у погибшего были проблемы с сердцем.

Напомним, что на прошлой неделе самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings загорелся после вылета из Уфы. Пилоты посадили самолет, никто из 202 пассажиров не пострадал.