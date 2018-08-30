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Годовая инфляция в России выросла до 3% впервые с сентября 2017 года

12:03, 30.08.2018
Годовая инфляция в России выросла до 3% впервые с сентября 2017 года
Фото: pixabay.com

Инфляция в России за неделю с 21 по 27 августа составила 0,1%, при этом годовая инфляция выросла до 3%. Последний раз такого уровня рост цен достигал в сентябре 2017 года.

Разгон инфляции во втором полугодии предсказывали все, передают «Ведомости».

«Факторы прошлого года — крепкий рубль, большой урожай и др. — больше не работают», — напомнил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Напомним, в августе 2017 года, по данным Минэкономразвития, наблюдалась рекордная дефляция — 0,5%.

Ранее Нацбанк РТ зафиксировал снижение цен на продукты в Татарстане.

Общество Татарстан
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