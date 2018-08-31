Полузащитник «Уфы» Обляков перешел в московский ЦСКА

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

«Добро пожаловать, Ваня! Ты дома!» — говорится в «Твиттере» «красно-синих».



Контракт с игроком подписан на четыре года и будет действовать до окончания сезона-2022/23. Сумма трансфера не разглашается, но ранее Sport24.ru сообщал, что она составит 3 миллиона евро.



Отметим, что переход Облякова анонсировали, представив Гончаренко в образе Якубовича из «Поле чудес».



За «Уфу» 20-летний хавбек выступал с 2016 года. В нынешнем сезоне Обляков провел за уфимцев 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола.

