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Полузащитник «Уфы» Обляков перешел в московский ЦСКА

23:04, 31.08.2018

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

«Добро пожаловать, Ваня! Ты дома!» — говорится в «Твиттере» «красно-синих».

Контракт с игроком подписан на четыре года и будет действовать до окончания сезона-2022/23. Сумма трансфера не разглашается, но ранее Sport24.ru сообщал, что она составит 3 миллиона евро.

Отметим, что переход Облякова анонсировали, представив Гончаренко в образе Якубовича из «Поле чудес».

За «Уфу» 20-летний хавбек выступал с 2016 года. В нынешнем сезоне Обляков провел за уфимцев 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола.

СпортФутбол Башкортостан
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