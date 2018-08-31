Шамиль Газизов: «Уфа» согласовала трансфер Облякова с ЦСКА

Футбольный клуб «Уфа» согласовал с московским ЦСКА переход полузащитника уфимского клуба Ивана Облякова. В настоящее время обсуждаются детали личного контракта футболиста, сообщил ТАСС генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Уфа» согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры, — сказал Газизов. — В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста. При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты. Также хотелось бы добавить, что на входящем рынке мы завершили свою кампанию», — сказал Газизов.