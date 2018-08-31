В татарстанском управлении ГИБДД прокомментировали планируемые изменения порядка сдачи экзаменов

В Управлении ГИБДД по РТ официально высказали позицию ведомства относительно подготовленного с подачи руководства российской Госавтоинспекции проекта правительственного постановления, предусматривающего внесение в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами изменений.

Источник: https://realnoevremya.ru/articles/111285-gibdd-tatarstana-dlya-ekzamena-vyberem-bezopasnoe-mestoпорядка сдачи экзамена на водительские права в части переноса упражнений на площадке в город.



Исполняющий обязанности начальника отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы республиканского управления ГИБДД Дамир Хамидуллин дал «Реальному времени» эксклюзивный комментарий с разъяснением причин и ожидаемых последствий предлагаемых изменений. В нашем сегодняшнем материале — доводы за и против сдачи экзамена по новым правилам, позиция представителей автошкол и общественных организаций.