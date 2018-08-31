Татарстанская ГИБДД: «Для сдачи на права выберем безопасное место»

За отмену для будущих водителей экзамена на площадке голосуют ФАР и ГИБДД, против — автошколы

Фото: Олег Тихонов

Российская Госавтоинспекция продолжает продвигать инициативу об изменении порядка сдачи практического экзамена на право управления автомобилем — переносе обязательных упражнений с площадки в город. «Реальное время» выяснило, какие аргументы за и против этой новации выдвигают представители республиканских автошкол, общественные организации автомобилистов и юристы, а также получило эксклюзивный комментарий от представителя республиканского управления ГИБДД, которое до сих пор в этой дискуссии не участвовало.

Поехали, курсант, в реальность!



Напомним, о планах ГИБДД объединить сдачу «площадки» и «города» впервые в апреле этого года объявил генерал-майор полиции начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников. Он мотивировал предлагаемое новшество в первую очередь необходимостью не оценивать в ходе экзамена умение выполнять кандидатом в водители в комфортных условиях закрытой площадки отработанные в автошколе упражнения, а «видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях».

А сейчас МВД России разработало и опубликовало проект правительственного постановления, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами. Согласно ему, в экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции проверка первоначальных навыков управления автотранспортными средствами на закрытых площадках проводиться более не должна, а указанные навыки включаются в практический экзамен в условиях дорожного движения.

Однако российские Минтранс и Минобрнауки раскритиковали идею. Минтранс направил в МВД письмо, в котором указывается на невозможность проверить вне площадки ряд навыков водителей грузового транспорта и на «риски нанесения вреда здоровью, имуществу других участников движения». А в Минобрнауки обнаружили ряд противоречий проекта постановления другим, уже действующим документам.

О планах объединить сдачу «площадки» и «города» впервые в апреле этого года объявил генерал-майор полиции начальник ГУОБДД (ГИБДД) России Михаил Черников. Фото мвд.рф



«Телега впереди лошади»

Первыми против инициативы ГИБДД взбунтовались автошколы. Федерация автошкол Татарстана высказалась против предлагаемого нового порядка экзамена, мотивировав свою позицию тем, что он может обернуться авариями на дорогах и всплеском коррупции в подразделениях ГИБДД.

— Наша школа не входит в Федерацию, однако в этом вопросе мы солидарны, — сообщила «Реальному времени» директор Казанской автошколы ДОСААФ Лада Кудрявцева. — Но не из-за опасности коррупции, а потому, во-первых, что не отработан правовой аспект предлагаемых руководством ГИБДД изменений. Неясно, кто будет отвечать за ДТП: курсант не имеет статуса водителя, инструктор уже за него не отвечает… Инспектор, который принимает экзамен, будет отвечать? А где это указано?

Во-вторых, говорит Кудрявцева, площадка — это не только пункт отсева плохо подготовленных курсантов, но и своего рода буфер, который дает возможность курсанту психологически приспособиться к непростому процессу сдачи экзамена, справиться с волнением, свыкнуться с обстановкой.

— Водитель с большим опытом и стажем, пересаживаясь с одного автомобиля на другой, и то должен проехать метров 300-400, чтобы почувствовать себя свободно и уверенно, а тут курсант, который провел за рулем всего 50 часов, проехал около двух тысяч километров…

И третий довод против: повышения качества подготовки водителей надо добиваться другим путем, не ставя телегу впереди лошади, как это сейчас делается:

— По сути ведь речь идет о необходимости приобретения в процессе обучения новых навыков. Но тогда надо начинать с другого: менять программы, увеличивать количество часов обучения, а уж потом менять порядок сдачи экзамена.

— Изначальная идея принимать экзамены по вождению в два этапа — на площадке, а затем в городе — была разумной и выдержала проверку временем, — поддерживает позицию Кудрявцевой председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов», директор Детско-юношеской автомобильной школы Юрий Кулагин. — Если я правильно понял суть предлагаемых изменений — принимать элементы площадки в городе, в потоке движения транспорта, то мы пойдем по пути резкого усложнения сдачи экзамена. Но не лучше ли делать все поэтапно? Площадка содержит те элементы и трудности, которые будут встречаться кандидату при выезде в город. Поэтому человек, сдавший площадку, чувствует себя увереннее при выезде в город. Когда сторонники объединения двух частей экзамена ссылаются на опыт Европы и, в частности, Германии, они правы лишь отчасти, потому что там процесс обучения дольше, а отношение к правилам уважительнее. Мелкие ДТП с новичками на дороге у нас чаще всего результат нехватки практического курса обучения. Количество часов, хоть и увеличили, но я считаю — недостаточно. Мы в детско-юношеской школе учим ребят несколько лет, и они после длительных упражнений на площадке — в город-то несовершеннолетним выезжать запрещено — сидят в автомобиле, как… в костюме, чувствуют машину и в мелкие ДТП попросту не попадают. Поэтому вместо объединения экзамена я лично пошел бы по другому пути — увеличения часов практики для курсантов автошкол — и на площадке, и в городе.

В ГИБДД обещают безопасный маршрут

На вопрос корреспондента «Реального времени», зачем вообще потребовалось руководству российской ГИБДД менять правила сдачи экзаменов, несмотря на то что устоявшаяся с советских времен схема «площадка — город» кажется разумной не только Минтрансу и Минобразования, но и представителям автошкол, и общественникам, и самим кандидатам в водители, исполняющий обязанности отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы республиканского управления ГИБДД Дамир Хамидуллин ответил:

— Во-первых, не у всех экзаменационных подразделений ГИБДД имеются, как, например, у нас в Казани, собственные хорошо оборудованные площадки для приема экзаменов, и разумным представляется уравнять условия приема экзаменов для всех подразделений. Но это не единственная и не главная причина предлагаемых преобразований: важнее всего сейчас приблизить условия сдачи экзамена на право управления автомобилем к реальным условиям. Ведь выполнить упражнения на площадке, где вместо ворот гаража или бордюра — легкие конусы, и совсем другое — припарковаться параллельно тротуару там, где установлены настоящие бордюры!

— Но ведь кроме реальных бордюров там имеются реальные автомобили, принадлежащие реальным участникам движения…

— Да, и сейчас в первую очередь муссируется тема: во время сдачи экзамена кандидат в водители с разгона въезжает в чей-то припаркованный автомобиль… Каждый из маршрутов, по которым двигается кандидат при сдаче экзамена, тщательно, вдумчиво разрабатывается и согласовывается. Естественно, после изменений в порядке сдачи экзамена, если они будут приняты, мы будем выбирать подходящие для его проведения места, так, чтобы это не представляло опасности для других участников движения.

ФАР: «Назвался курсантом — езжай в город»

— Нормальная инициатива — поддержал позицию ГИБДД представитель Федерации автовладельцев России в РТ Рамиль Хайруллин. — Понятно, что при сдаче экзамена на дороге возникает риск ДТП, но человек-то уже подготовлен, автошкола выпустила его на финишную прямую! Думаю, после изменения порядка сдачи экзамена автошколы будут тщательнее следить за подготовкой курсантов. А то в последнее время на дорогах появляется много людей с водительскими правами, но без навыков вождения!

Однако Хайруллин заметил, что, безусловно, кроме уже озвученных руководством ГИБДД изменений, должны быть предприняты и другие шаги. В частности, по его мнению, полную материальную ответственность за ущерб, причиненный неподготовленным курсантом, должна нести учившая, да не выучившая его автошкола. Она же должна кошельком отвечать за брак в учебе:

— В течение какого-то времени у не сдавшего экзамен курсанта должно быть право на бесплатную переподготовку в этой школе. Мне кажется, это подтолкнуло бы автошколы больше времени отдавать выработке у курсантов практических навыков на дороге.

— ДТП при сдаче практического экзамена маловероятно, поддержал коллегу по ФАР юрист ФАР в РТ Владлен Копвиллем. — Вообще-то экзамен сдают на автомобилях с двойным управлением, и у принимающего его инспектора ГИБДД есть возможность предотвратить аварию, вовремя нажав на тормоз.