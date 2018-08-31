Евро по итогам торгов снизился до 79,3 рубля, доллар — 67,9 рубля

Курсы доллара США и евро с расчетами на «сегодня» снизились по итогам торгов на Московской бирже. Об этом сообщает «Финмаркет».



Так, средний курс доллара США снизился на 1084 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.), до 67,9725 рубля. Минимальный курс доллара США составил 67,43 рубля, максимальный — 68,1225 рубля.

Евро в среднем стоил 79,3325 рубля и уменьшился на 2946 пунктов. Минимальный курс евро составил 78,975 рубля, максимальный — 79,56 рубля.

Ранее Центробанк понизил курс доллара и евро на завтра. Стоимость доллара снизилась всего на 0,03 рубля и составила 68,04 рубля. Курс евро к рублю уменьшился на 18 копеек — до 79,49 рубля.