Центробанк понизил курс доллара и евро на завтра

Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на завтра, 1 сентября.

Стоимость доллара снизится всего на 0,03 рубля и составит 68,04 рубля. Курс евро к рублю снизится на 18 копеек — до 79,49 рубля, следует из данных регулятора.

Ранее сообщалось, что курсы доллара США и евро снизились на Московской бирже сегодня утром на открытии торгов после падения в предыдущие дни. На это указывают данные биржи.