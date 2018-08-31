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Центробанк понизил курс доллара и евро на завтра

13:17, 31.08.2018
Центробанк понизил курс доллара и евро на завтра
Фото: pixabay.com

Банк России понизил официальные курсы евро и доллара на завтра, 1 сентября.

Стоимость доллара снизится всего на 0,03 рубля и составит 68,04 рубля. Курс евро к рублю снизится на 18 копеек — до 79,49 рубля, следует из данных регулятора.

Ранее сообщалось, что курсы доллара США и евро снизились на Московской бирже сегодня утром на открытии торгов после падения в предыдущие дни. На это указывают данные биржи.

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