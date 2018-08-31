Бюджет Удмуртии на 2018 год увеличат на миллиард рублей

Доходную часть бюджета Удмуртии на 2018 год увеличат на 1,1 млрд рублей. Об изменениях на заседании правительства республики сегодня сообщил министр финансов Станислав Евдокимов. Их предстоит утвердить Госсовету.

По его словам, они обусловлены, в частности, поступлением целевых средств из федерального бюджета, а также дополнительными доходами от крупнейших налогоплательщиков региона.

Таким образом, доходная часть региональной казны увеличится на 1,6% — до 71 млрд рублей, расходная — на 1,1 млрд рублей (также на 1,6%) — до 71,35 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 313 млн рублей.

Так, почти 600 млн рублей пойдут на обеспечение текущей деятельности государственных органов и учреждений, 319 млн направят на поддержку муниципалитетов. 132 млн рублей из целевых поступлений пойдут на развитие материально-технической базы детских поликлиник.

Кроме того, за счёт безвозмездных поступлений предусмотрено направить бюджетные средства на поддержку творческой деятельности, а также на осуществление воинского учёта, компенсацию расходов на оказание медицинской помощи и проведению профилактических прививок гражданам Украины, выплату лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России».