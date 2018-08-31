Обидчик «Уфы» в Лиге Европы «Рейнджерс» попал в группу с московским «Спартаком»

В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА. Победивший «Уфу» шотландский «Глазго Рейнджерс» попал в группу «G» с испанским «Вильяреалом», венским «Рапидом» и московским «Спартаком».

Питерский «Зенит» сыграет в одном квартете с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и «Славией» из Чехии.

Наконец, в одной группе с «Краснодаром» будут вести борьбу испанская «Севилья», бельгийский «Стандарт» и турецкий «Акхисар Беледиеспор».

Днем ранее в Лиге Чемпионов ЦСКА и «Локомотив» узнали своих соперников.

Армейцы Москвы сыграют в одной группе с мадридским «Реалом», римской «Ромой» и «Олимпией» из Чехии. «Железнодорожникам» достались опытные «Порту», «Шальке-04» и «Галатасарай».