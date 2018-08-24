«ФК Открытие» подал иски к девяти бывшим топ-менеджерам

Банк «ФК Открытие» подал иски к девяти своим бывшим топ-менеджерам.

Ответчиками названы бывший старший вице-президент «Открытия» Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский, Геннадий Жужлев, экс-члены совета директоров Татьяна Серебренникова и Елена Будник, а также другие бывшие топ-менеджеры банка: Сергей Бабкин, Александр Тарабрин, Константин Чигирев, Антон Сбытов.

Заявления были поданы 23 августа, следует из картотеки арбитражных дел. Суть претензий к менеджерам пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что «ФК Открытие» может выкупить бренд банка за 4,5 млрд рублей.