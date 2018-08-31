В августе из-за долгов по алиментам 4,7 тысячи татарстанцев не смогли выехать за границу

В августе из-за задолженности по алиментам за пределы России не смогли выехать 4,7 тысячи жителей Республики Татарстан. О этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

По ее словам, за последний месяц службами судебных приставов было возбуждено 43 уголовных дела и составлено 146 протоколов по административным делам, передает ИА «Татар-информ».

Сейчас на сайте службы судебных приставов опубликован список из более 1,3 тыс. человек, имеющих задолженность по алиментам.

Отметим, что долги по алиментам есть у 20 тысяч жителей республики. Общая сумма невыплаченных алиментов превышает 3 млрд рублей. Для изменения ситуации в республике создана рабочая группа по взысканию алиментов, которую возглавил вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.