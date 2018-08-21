ПСО «Казань» начало строительство второй очереди на космодроме Восточный

На космодроме Восточный ПСО «Казань» начало строительство второй очереди — стартового стола для ракеты «Ангара».

«На космодроме Восточный идет строительство инфраструктуры для подготовки запусков ракет-носителей „Ангара“ и универсального стартового комплекса космического ракетного комплекса „Амур“, — приводит выдержку из материалов Центра Хруничева, представленных на форуме „Армия-2018“ ТАСС.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство должны были заключить 8 августа. Позже сроки перенесли на конец месяца.