В Казани представили двуязычный интернет-портал для детей «Сакла»

В Казани Ленар Габдурахманов и директор студии «Татармультфильм» Азат Ганиев представили воспитательно-образовательный проект «Сакла».

Это двуязычный интернет-портал, который выполняет обучающую функцию — знакомит детей с правилами дорожного движения в игровой форме, содержит видеоуроки, разбирает вместе с детьми сложные дорожные ситуации и учит принимать правильные решения.

Портал является также площадкой, на которой дети могут общаться между собой в детской социальной сети. И еще он, по словам Азата Ганиева, содержит «25 веселых песен, которые помогают запомнить правила поведения на дорогах и формируют положительный образ дорожного инспектора», передает корреспондент «Реального времени».

В проекте «Сакла» зарегистрировано уже 13 тысяч участников, сообщил Ленар Габдурахманов. Стоимость создания портала и источники финансирования проекта участники не назвали, на вопрос журналистов о затратах на ее разработку Азат Ганиев ответил: «Я уже не помню».