Новости происшествий

17:21 МСК
Новости раздела
Происшествия

В результате ДТП на М7 в Татарстане погиб годовалый ребенок

16:28, 26.08.2018

Сегодня, 26 августа, на 756-м км автодороги М7 «Волга» Scania с полуприцепом столкнулась с Ford Focus. В результате ДТП от полученных травм в больнице скончался ребенок.

Девочке был 1 год и 2 месяца, сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.

Отмечается, что автомобиль Scania двигался из Уфы в направлении Москвы. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следующим впереди легковым автомобилем.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты