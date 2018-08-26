В результате ДТП на М7 в Татарстане погиб годовалый ребенок

Сегодня, 26 августа, на 756-м км автодороги М7 «Волга» Scania с полуприцепом столкнулась с Ford Focus. В результате ДТП от полученных травм в больнице скончался ребенок.



Девочке был 1 год и 2 месяца, сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ.

Отмечается, что автомобиль Scania двигался из Уфы в направлении Москвы. По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следующим впереди легковым автомобилем.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.