Бывшая жена Сечина продала подаренный мужем Bentley за 12 млн рублей — СМИ

Бывшая жена главы государственной нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина Ольга Рожкова продала за 12 млн рублей редкий внедорожник Bentley Bentayga.

Отмечается, что развелись супруги год назад. Сечин оставил жене дорогой внедорожник, спорткар Mercedes-Benz AMG S63 и недвижимость. Кроме того, он платит алименты на дочь, передает LIFE.

По данным издания, причиной развода стал новый роман девушки с 31-летним автогонщиком из Италии Франческо Провенцано.

Напомним, в Воткинске приставы арестовали у предпринимателя Bentley Continental из-за долга в 68 тысяч рублей.