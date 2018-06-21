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В Воткинске приставы арестовали у предпринимателя Bentley Continental из-за долга в 68 тысяч рублей

10:27, 21.06.2018
В Воткинске приставы арестовали у предпринимателя Bentley Continental из-за долга в 68 тысяч рублей
Фото: пресс-служба УФССП по УР

Судебные приставы Удмуртии арестовали Bentley Continental, принадлежащий компании из Воткинского района республики. Причиной стал долг компании по зарплате в 68 тыс. рублей.

«В добровольном порядке и в установленные сроки решение суда должником не исполнено», — сообщает пресс-служба УФССП по УР.

Приставы узнали, что в собственности компании находится Bentley Continental. Автомобиль был обнаружен у одного из кафе Воткинска. По данным ФССП, составлен акт описи и ареста.

При этом автомобиль оставлен должнику на ответственное хранение без права пользования.

Бизнес Удмуртия
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