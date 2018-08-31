Иван Обляков близок к подписанию контракта с ЦСКА

Как стало известно Sport24.ru, полузащитник «Уфы» Иван Обляков сегодня, 31 августа, подпишет контракт с ПФК ЦСКА. Соглашение будет рассчитано на три года. Сумма трансфера составит 3 миллиона евро.

В сезоне 2018/19 Обляков провел за уфимскую команду 9 матчей и забил 1 гол. В прошлом сезоне на его счету 21 матч и 2 гола. Всего за карьеру на высшем уровне Обляков провел 52 матча и забил 4 гола.