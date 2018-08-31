Шамиль Газизов: «У нас хороший бюджет. Нам нужно время»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о бюджете команды и интересе к полузащитнику Ивану Облякову со стороны ЦСКА.

«Нужно ли увеличение бюджета? Не сказал бы, что нам чего-то не хватает. У нас хороший бюджет. Нам нужно время. Тут два пути: либо деньгами брать, либо опытом. Мы выбрали опыт. Так что со временем это придет.

На сегодняшний день Обляков — игрок «Уфы». Это я констатирую факт. Что будет дальше? Все возможно», — сказал функционер в эксклюзивном интервью Sport24.ru.

Напомним, «Уфа» прошла двух соперников в квалификации Лиги Европы, но не смогла пробиться в групповой этап турнира, уступив шотландскому «Глазго Рейнджерс» в двух встречах — 0:1 и 1:1.