«Нефтяник» уступил в последнем контрольном матче межсезонья
Накануне в нефтяной столице Татарстана завершился второй день турнира, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Альметьевский «Нефтяник» в упорном матче уступил пензенскому «Дизелю» уже в серии буллитов. Основное время закончилось со счетом 2:2.
Этот матч стал последним перед началом сезона в Высшей хоккейной лиге.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Дизель» (Пенза) — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)
Шайбы забросили:
1:0 Ядроец (Насыбуллин), 4.38
1:1 Барулин (Тарасов, Думбадзе), 10.17
2:1 Теряев (Насыбуллин), 14.14, ГБ
3:1 Цыганов (Бархаткин, Ляпустин), 20.55
3:2 Люлько (Кокшаров), 22.23, ГБ
3:3 Думбадзе (Тарасов), 29.03, ГМ
3:4 Думбадзе, 65.00, ПБ
Вратари: Голубев — ФокинСпортХоккей Татарстан
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