«Нефтяник» уступил в последнем контрольном матче межсезонья

Накануне в нефтяной столице Татарстана завершился второй день турнира, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Альметьевский «Нефтяник» в упорном матче уступил пензенскому «Дизелю» уже в серии буллитов. Основное время закончилось со счетом 2:2.

Этот матч стал последним перед началом сезона в Высшей хоккейной лиге.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Дизель» (Пенза) — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Ядроец (Насыбуллин), 4.38

1:1 Барулин (Тарасов, Думбадзе), 10.17

2:1 Теряев (Насыбуллин), 14.14, ГБ

3:1 Цыганов (Бархаткин, Ляпустин), 20.55

3:2 Люлько (Кокшаров), 22.23, ГБ

3:3 Думбадзе (Тарасов), 29.03, ГМ

3:4 Думбадзе, 65.00, ПБ

Вратари: Голубев — Фокин