Новости спорта

12:46 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтяник» уступил в последнем контрольном матче межсезонья

12:20, 31.08.2018

Накануне в нефтяной столице Татарстана завершился второй день турнира, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Альметьевский «Нефтяник» в упорном матче уступил пензенскому «Дизелю» уже в серии буллитов. Основное время закончилось со счетом 2:2.

Этот матч стал последним перед началом сезона в Высшей хоккейной лиге.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Дизель» (Пенза) — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0)

Шайбы забросили:

1:0 Ядроец (Насыбуллин), 4.38
1:1 Барулин (Тарасов, Думбадзе), 10.17
2:1 Теряев (Насыбуллин), 14.14, ГБ
3:1 Цыганов (Бархаткин, Ляпустин), 20.55
3:2 Люлько (Кокшаров), 22.23, ГБ
3:3 Думбадзе (Тарасов), 29.03, ГМ
3:4 Думбадзе, 65.00, ПБ

Вратари: Голубев — Фокин

СпортХоккей Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты