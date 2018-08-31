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К близкому к DOMO поставщику электроники предъявили требования на 447 миллионов рублей

10:48, 31.08.2018
К близкому к DOMO поставщику электроники предъявили требования на 447 миллионов рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дамира Хайрулина

Сумма требований кредиторов к ликвидируемому ООО «Югра-Электроникс» составила 1,38 млрд рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.

Как следует из сообщения, кредитором выступило уфимкое ООО «Аудиотрейд». При этом обе компании считаются близкими к группе DOMO, которая входила в империю Мусина.

Ранее кредиторы предъявили требования к «Югра-Электроникс» на сумму 1,38 млрд рублей.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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