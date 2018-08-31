К близкому к DOMO поставщику электроники предъявили требования на 447 миллионов рублей
Сумма требований кредиторов к ликвидируемому ООО «Югра-Электроникс» составила 1,38 млрд рублей. Данные опубликовал конкурсный управляющий на сайте единого реестра сведений о банкротствах.
Как следует из сообщения, кредитором выступило уфимкое ООО «Аудиотрейд». При этом обе компании считаются близкими к группе DOMO, которая входила в империю Мусина.
Ранее кредиторы предъявили требования к «Югра-Электроникс» на сумму 1,38 млрд рублей.ПроисшествияБизнес Татарстан
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