Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара США и евро снизились на Московской бирже сегодня утром на открытии торгов после падения в предыдущие дни. На это указывают данные биржи.

По итогам первой минуты торгов курс составил 67,1 руб. (-13,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 79,51 руб. (-11,5 копейки).

Накануне курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи упал на 18 копеек и составил 68,08 рубля. Курс евро вырос на 40 копеек до 79,65 рубля.